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«Захватят все»: В США объяснили, что на самом деле сделает Россия на Украине

«Захватят все»: В США объяснили, что на самом деле сделает Россия на Украине

Американский военный эксперт Скотт Риттер в интервью на YouTube-канале Dialogue Works объяснил, что на самом деле сделает Россия на Украине.

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Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
Ибо таким идиотам нельзя давать государственность. Все будет РОССИЯ!!!!
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13 час.

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