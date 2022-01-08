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Что будет с рублем и ценами в 2022 году

Что будет с рублем и ценами в 2022 году

Многих людей в нашей стране все больше страшит будущее. И в перечне тревог одно из первых мест занимает такой вопрос: «Удастся ли если не улучшить, то хотя бы сохранить свой нынешний уровень жизни?» Что будет в наступившем году с курсом рубля, ценами на нефть и газ, высока ли окажется инфляция и как себя будет чувствовать Россия в целом? Продолжится ли восстановительный рост, имевший место в 2021 году, или мы опять впадем в стагнацию, как это было в течение нескольких лет до ковида? О перспективах российской экономики в текущем году обозреватель «Росбалта» побеседовал с директором Института стратегического анализа Игорем Николаевым.

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