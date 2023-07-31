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«Бавария» сообщила «Тоттенхэму» о готовности заплатить 85 млн фунтов за Кейна, «шпоры» хотят 100. Уверенность мюнхенцев выросла после вчерашних переговоров

По данным The Times, уверенность мюнхенцев в том, что договориться с «Тоттенхэмом» удастся, растет. Переговоры, прошедшие в понедельник, оцениваются положительно.

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