Прижизненное погребение — зачем люди добровольно себя хоронят

Среди всевозможных духовных практик, популярных в наши дни, есть очень необычные и даже жутковатые. Как вы относитесь к тому, чтобы дать себя на время похоронить заживо? Неправда ли, довольно пугающая перспектива? Но людей, которые добровольно себя хоронят не так уж и мало, при этом большинство из них вовсе не иллюзионисты и даже не йоги.