Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Заявления байдена и зависшие транши

Заявления байдена и зависшие транши

ДМИТРИЙ  ЕВСТАФЬЕВ Оба конфликта, в которые сейчас втянуты США – условно «Украинский», хотя это конфликт за доминирование в Западной Евразии и Причерноморье, и безусловно «Ближневосточный», потому что речь идет о сохранении США как игрока на Ближнем, а в перспективе, - и Среднем Востоке – имеют существенные различия, в действительности, отражающие изменение глобальной ситуации за последний 3-4 года.

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