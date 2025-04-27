"Крикните "Свобода!" и сдавайтесь": раскрыто, как воевали корейцы под Курском

Военный корреспондент Александр Коц после того, как начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в ходе доклада президенту РФ Владимиру Путину об освобождении Курской области отметил роль военных КНДР, опубликовал в своем телеграм-канале подробности, как корейцы помогли российским войскам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии