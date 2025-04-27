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"Крикните "Свобода!" и сдавайтесь": раскрыто, как воевали корейцы под Курском

"Крикните "Свобода!" и сдавайтесь": раскрыто, как воевали корейцы под Курском

Военный корреспондент Александр Коц после того, как начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в ходе доклада президенту РФ Владимиру Путину об освобождении Курской области отметил роль военных КНДР, опубликовал в своем телеграм-канале подробности, как корейцы помогли российским войскам.

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Комментарии
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Владимир Елкин
Браво северно-корейцам! Ким Чен Ын может гордиться своей армией!
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3 час.
Пульхерия Djem
Укронацисты сами предатели продажные меряют по себе. Северокорейцы совсем не предатели и абсолютно не продаются!!!
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2 час.
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