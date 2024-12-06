The Times сообщил о бегстве украинских подростков из страны

Подростки из Харькова хотят покинуть Украину из-за снижения мобилизационного возраста. Решение Киева на фоне боевых действий вызывает у молодежи страх перед отправкой на фронт, сообщает британская газета The Times.
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