Александр Скубченко: Украинцам пообещали Новый Париж

В Украине хотят переименовать более 340 населённых пунктов, законопроект внесён в Раду. Так, в Одесской области предлагают переименовать село Надеждовка в Шампань, город Южное — в Порт-Анненталь, село Роща — в Новый Париж.
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