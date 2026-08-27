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РИА Новый день

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К 1 сентября в Екатеринбурге откроется еще одна новая школа

К 1 сентября в Екатеринбурге откроется еще одна новая школа

Всего несколько дней остается до начала учебного года. В преддверии Дня знаний глава Екатеринбурга Алексей Орлов встретился с педагогами столицы Урала и поблагодарил их за профессионализм и преданность выбранному делу.

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