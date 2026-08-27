К 1 сентября в Екатеринбурге откроется еще одна новая школа

Всего несколько дней остается до начала учебного года. В преддверии Дня знаний глава Екатеринбурга Алексей Орлов встретился с педагогами столицы Урала и поблагодарил их за профессионализм и преданность выбранному делу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии