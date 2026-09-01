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За рулем

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Штраф с неба — вы серьезно? Названы 3 уязвимости дронов ГИБДД

Штраф с неба — вы серьезно? Названы 3 уязвимости дронов ГИБДД

Ассоциация ОКО предлагает с помощью летающих беспилотников автоматически фиксировать выезд на встречку и езду по обочине, отправляя штрафы по почте.

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