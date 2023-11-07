Ещё совсем недавно казалось, что западный блок полностью подчинил себе Организацию Объединённых Наций, все решения Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи носили если не антироссийских, то по меньшей мере неблагоприятный для нас характер.
Россия использует ООН для демонстрации одиночества Запада
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СК
Сергей Ковалев
не верю!!! вся эта публика внутри наднациональных институтов куплена и выстроена под кукловодов. и нефиг там даже пытаться отделять мух от котлет. у них там всё то же - есть время разбрасывать камни, а есть время собирать их. от того, что в какой-то момент видим некий "откат", их суть не меняется, они "играют" за тех, кто платит. а платит глобальный наднациональный капитал, цели и задачи которого абсолютно прозрачны и понятны уже даже тем, кто ранее спал с закрытыми глазами.
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1 д.
ОТ
Олег Тимофеев
Не суть. Как навозный жук навоз так и МИД разные конторки.
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1 д.
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