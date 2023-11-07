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Россия использует ООН для демонстрации одиночества Запада

Россия использует ООН для демонстрации одиночества Запада

Ещё совсем недавно казалось, что западный блок полностью подчинил себе Организацию Объединённых Наций, все решения Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи носили если не антироссийских, то по меньшей мере неблагоприятный для нас характер.

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Комментарии
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СК
Сергей Ковалев
не верю!!! вся эта публика внутри наднациональных институтов куплена и выстроена под кукловодов. и нефиг там даже пытаться отделять мух от котлет. у них там всё то же - есть время разбрасывать камни, а есть время собирать их. от того, что в какой-то момент видим некий &quot;откат&quot;, их суть не меняется, они &quot;играют&quot; за тех, кто платит. а платит глобальный наднациональный капитал, цели и задачи которого абсолютно прозрачны и понятны уже даже тем, кто ранее спал с закрытыми глазами.
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1 д.
ОТ
Олег Тимофеев
Не суть. Как навозный жук навоз так и МИД разные конторки.
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1 д.

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