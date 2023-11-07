Россия использует ООН для демонстрации одиночества Запада

СК

Сергей Ковалев

не верю!!! вся эта публика внутри наднациональных институтов куплена и выстроена под кукловодов. и нефиг там даже пытаться отделять мух от котлет. у них там всё то же - есть время разбрасывать камни, а есть время собирать их. от того, что в какой-то момент видим некий "откат", их суть не меняется, они "играют" за тех, кто платит. а платит глобальный наднациональный капитал, цели и задачи которого абсолютно прозрачны и понятны уже даже тем, кто ранее спал с закрытыми глазами.