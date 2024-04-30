Destatis: хлеб в Германии с 2019 года подорожал более чем на треть

Global Look Press/IMAGO/Michael Bihlmayer Хлебобулочные изделия в Германии с 2019 по 2023 годы стали дороже на 34,4% на фоне роста цен на сырье и энергоносители, сообщило Федеральное статистическое бюро ФРГ (Destatis).
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