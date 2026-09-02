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2200-летние «цзунцзы» оказались не едой, а частью погребального ритуала

2200-летние «цзунцзы» оказались не едой, а частью погребального ритуала

В китайской гробнице возрастом около 2200 лет археологи обнаружили свёртки из растительных материалов, которые по форме напоминают современные цзунцзы — рисовые пирожки, завёрнутые в листья и связанные верёвкой.

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