Даже диаспора не спасла Акопа Гасанова после насилия над несовершеннолетней

Валентина Литвяк

Русским защитить свои права невозможно. Сразу всякая нечисть инородная и жидовня орут о разжигании межрассовой, межнациональной ненависти За них дерзко вступаются диаспоры, прикормленные чиновники и полицейские. Надо ввести уголовную ответственность за запугивание русских межнациональной рознью. В России её нет, а к пришлым не относится