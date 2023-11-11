# Чернильница Главным «героем» этой истории является незаменимый для нашей экономики курд, в свое время ловко получивший гражданство РФ.
Даже диаспора не спасла Акопа Гасанова после насилия над несовершеннолетней
Комментарии
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Валентина Литвяк
Еще тихой сапой еврейский конгресс образовался во главе с Сатановским.
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1 час.
Валентина Литвяк
Русским защитить свои права невозможно. Сразу всякая нечисть инородная и жидовня орут о разжигании межрассовой, межнациональной ненависти За них дерзко вступаются диаспоры, прикормленные чиновники и полицейские. Надо ввести уголовную ответственность за запугивание русских межнациональной рознью. В России её нет, а к пришлым не относится
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1 час.
Валентина Литвяк
Они там сами все такие же, только похитрее
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1 час.
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