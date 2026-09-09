В Москве открыли мемориальную доску народному артисту СССР Леониду Маркову

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Торжественное открытие мемориальной доски народному артисту СССР, актеру Леониду Маркову (1927 - 1991), состоявшему в труппе Театра Моссовета, прошло в Москве, передает корреспондент ТАСС.
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