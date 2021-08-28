Рецепт консервации помидорок «Черри» без стерилизации

Этот рецепт консервированных помидор достался мне по наследству от моей бабушки. В ее рукописной тетради количество ингредиентов для маринада было указано в объемных показателях граненой 100-грамовой рюмки, которые тогда водились в каждой семье.
Этот рецепт консервированных помидор достался мне по наследству от моей бабушки. В ее рукописной тетради количество ингредиентов для маринада было указано в объемных показателях граненой 100-грамовой рюмки, которые тогда водились в каждой семье.
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