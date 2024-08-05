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Царьград

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У Пугачёвой "прогрессирующая деменция": Тайные покровители певицы из Риги выдали диагноз. Народ призвали "поскорее проститься" с певицей

У Пугачёвой "прогрессирующая деменция": Тайные покровители певицы из Риги выдали диагноз. Народ призвали "поскорее проститься" с певицей

Политический и общественный деятель Роман Худяков рассказал, что практически из первых уст знает о страшном недуге певицы Аллы Пугачёвой - "прогрессирующая деменция".

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