Политнавигатор С началом войны против России тысячи украинских мужчин предприняли попытку бежать из страны, чтобы спастись от гибели на передовой.
Западная граница Украины усеяна трупами неудавшихся уклонистов
Комментарии
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леонид рыбаков
меньшинство всегда побеждает так как они в сговоре и заранее все продумывают и подставляют.Даже жертвы ими уже определены .
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15 час.
Николай Кучков
А где нынче парубий,яценюк,тягнибок,ярош,турчинов,аваков..?Явно, не на передовой...
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4 час.
Владимир Яковлевич
Прыгали на майдане как кузнечики, под улюлюкание КтоНеСкачет, ТотМоскаль. Вот и допрыгались
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3 час.
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