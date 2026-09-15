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Гидролог Кузнецов: снежная зима может усилить паводок в Тюмени

Гидролог Кузнецов: снежная зима может усилить паводок в Тюмени

Гидролог Игорь Кузнецов заявил, что весной уровень реки Туры в Тюмени может подняться выше 9 м. Риск сильного паводка, по его словам, возрастёт при снежной и морозной зиме.

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