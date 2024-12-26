Дети постоянно получают травмы в детсаду: Следком начал проверку

Следственный комитет займется проблемами детского сада в Ялте. Сообщается, что родители детей, посещающих детский сад в Ялте, выразили обеспокоенность в социальных сетях по поводу разрушенных бордюров и отсутствия безопасного покрытия на территории дошкольного учреждения.