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Суперкубок Единой лиги ВТБ. «Анадолу Эфес» сыграет с УНИКСом, «Локомотив-Кубань» – против «Игокеа»

«Анадолу Эфес» встретится с УНИКСом, победитель отправится в финал турнира. Вторым финалистом может стать «Локомотив-Кубань», если обыграет «Игокеа».

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