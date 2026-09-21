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"Киевскому режиму выгодны огромные потери ВСУ": эксперты раскрыли настоящие цели Зеленского

"Киевскому режиму выгодны огромные потери ВСУ": эксперты раскрыли настоящие цели Зеленского

В экспертном сообществе обсуждают, кто на самом деле управляет Украиной, почему лидер киевского режима забыл обо всех предвыборных обещаниях и во что это обходится стране.

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