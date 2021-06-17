Заноза

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Боролись с набегами русских, героически служили в СС. Какой истории учат детей в Азербайджане

Боролись с набегами русских, героически служили в СС. Какой истории учат детей в Азербайджане

Одно из главных направлений современной идеологической войны – это "битва за молодёжь", "битва за прошлое".

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Мержик NL
Спасибо Владимиру Хомякову за очень правдивую статью. Русские и армяне и другие национальности строили г.Баку, а в результате стали непригодны клану Алиевых. А теперь сочиняют вымышленные истории.
кормчий
А где же древние азеры,которые вырыли Каспийское море или еще об этом не додумались ? В РФ азеров больше,чем в Азербайджане, пора бы их удалить из страны - агрессора.

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