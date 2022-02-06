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На Банковой заявили о своей правоте в призывах "не нагнетать ситуацию"

На Банковой заявили о своей правоте в призывах "не нагнетать ситуацию"

Сообщения о начале новой эскалации со стороны России в конце декабря или в первой половине января были ложными, что доказывает правильность призывов украинской власти к представителям СМИ быть взвешенными и избегать алармистской тональности.

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