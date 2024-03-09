Власти Германии боятся, что «Роснефть» выкупит свои же немецкие активы через подставных лиц

У российской компании «Роснефть» ожидаемо возникли проблемы с ее немецкими активами. Ситуация не получает решение даже при согласии материнской компании на отчуждение своих зарубежных активов в пользу европейского собственника.
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