Русская весна
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Русская весна

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Прощай, нефтедоллар: 159 стран планируют перейти на новую платежную систему БРИКС

Прощай, нефтедоллар: 159 стран планируют перейти на новую платежную систему БРИКС

Уже в октябре долгожданная российская международная платежная система БРИКС будет готова к запуску примерно в 159 странах, которые, как сообщается, находятся в процессе отказа от доллара США в качестве официальной валюты расчетов.

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Комментарии
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ЕС
Евгений Саваровский
Вот т слава Богу, что реализовал данную программу.
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8 час.

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