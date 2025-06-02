❗️Поздно вечером украинский беспилотник нанёс удар по частному дому в городе Рыльске. В результате атаки начался пожар, сотрудники МЧС ликвидируют возгорание.
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❗️Поздно вечером украинский беспилотник нанёс удар по частному дому в городе Рыльске. В результате атаки начался пожар, сотрудники МЧС ликвидируют возгорание.
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