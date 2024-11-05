Российские разведчики сбили мини-версию тяжелого дрона «Баба-Яга»

Разведывательные подразделения 25-й армии российской группировки войск «Запад» успешно сбили уменьшенную модель тяжёлого беспилотника ВСУ под названием «Баба-Яга» на краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости командир подразделения БПЛА с позывным «Белый».
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