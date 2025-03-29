Невероятно красивый гол, который забили в любительской лиге. Праздновали даже соперники

Просто вау!В любительских футбольных лигах порой забиваются совершенно невероятные мячи. Чего, например, стоит этот гол, забитый в стиле легендарного голландца Марко ван Бастена — мы недавно писали о нем.
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