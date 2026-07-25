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Царьград

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В горах Осетии засняли мистического брокенского призрака

В горах Осетии засняли мистического брокенского призрака

Редкое оптическое явление зафиксировали очевидцы в северокавказских высокогорьях.В горной местности Северной Осетии очевидцам удалось запечатлеть на видео необычное атмосферное явление, известное как брокенский призрак, или, как его чаще именуют в народе, горное привидение.

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