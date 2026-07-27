Суд обязал продавцов маркетплейса выплатить компенсацию за использование изображения Джигурды

Московский суд вынес решения в пользу артиста Никиты Джигурды, обязав двух предпринимателей выплатить компенсацию за незаконное использование его изображения на масках, которые продавались через маркетплейс.
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