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FiNE NEWS

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Суд обязал продавцов маркетплейса выплатить компенсацию за использование изображения Джигурды

Московский суд вынес решения в пользу артиста Никиты Джигурды, обязав двух предпринимателей выплатить компенсацию за незаконное использование его изображения на масках, которые продавались через маркетплейс.

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