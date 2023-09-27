Юбилей в жанре пародии

Мы давно уже живем в своей стране, как в сказке. По данным из официальных источников, доходы граждан словно по мановению волшебной палочки растут, инфляция сжимается до жалких процентов, а безработица с маниакальным упорством стремится к нулю.
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