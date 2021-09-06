К акции #ВыбираемВместе программы «Миллион призов» присоединились новые партнеры

В рамках акции будут разыграны более 250 тыс.призов Официальный сайт мэра Москвы и столичного правительства сообщает о том, что в программе «Миллион призов» для участников дистанционного электронного голосования присоединились новые партнеры.
В рамках акции будут разыграны более 250 тыс.призов Официальный сайт мэра Москвы и столичного правительства сообщает о том, что в программе «Миллион призов» для участников дистанционного электронного голосования присоединились новые партнеры.
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