Лабытнангский детсад «Ромашка» поздравили с победой в окружном конкурсе

По итогам окружного конкурса отраслевых достижений, который впервые провели среди всех муниципалитетов округа, детский сад «Ромашка» из Лабытнанги стал лучшим на Ямале, сообщила глава города Марина Трескова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии