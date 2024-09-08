Директор ЦРУ рассказал, когда видел риск ядерного удара России

Юрий Ильинов

Вопрос времени: в США сделали тревожное заявление о ядерной войне Экс-разведчик США Риттер: ядерная война неизбежна В интервью YouTube-каналу Dialogue Works бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что высокий уровень напряженности в мире рано или поздно должен спровоцировать ядерную войну. Он обратил внимание на то, что страны постепенно меняют свое представление об использовании ядерного оружия как одного из факторов сдерживания. «Исходя из нынешнего уровня напряженности в мире, это (применение ядерного оружия — Прим. ред.) — вопрос времени», считает экс-разведчик. Теперь рассматривается сценарий, при котором может быть нанес превентивный удар по вероятному противнику. Риттер отметил, что страны больше не предлагают контролировать оружие массового поражения и не говорят о необходимости сокращения ядерных арсеналов. По его мнению, это очень опасная тенденция, которая может привести мир к катастрофе.