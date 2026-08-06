«Нас стачивают КАБами по 3 тонны, а в уши льют, что у русских «нет резервов» Из города Орехов приходят очень неожиданные новости на фоне панических заявлений ВСУ Радомир Маркуш Фото: Алексей Коновалов/ТАСС Поступающие на утро 5 августа 2026 года сведения с мест свидетельствуют об интенсификации наступательных действий ГрВ «Днепр» на Запорожском направлении.