В Евросоюзе опасаются, что Трамп договорится с Путиным об урегулировании украинского конфликта на условиях, которые не устроят Киев и европейские столицы.
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