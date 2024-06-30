Пограничники на Украине поймали 17 пытавшихся сбежать из страны мужчин

Пограничники в Закарпатье задержали 17 украинцев, которые пытались сбежать из страны в Венгрию. Как указала пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины, задержанные пытались пересечь границу двух стран на микроавтобусе.
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