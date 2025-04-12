Почему лучшие сотрудники постоянно сходят с ума (организационный психолог: как я это чинил)

﻿﻿За последние три месяца ко мне на консультацию (организационная психология, психология ввода-вывода) пришли три практически одинаковых человека): 1- Технический директор банка проснулся в 3 часа ночи и подумал: «Мне нужно переписать весь код» (он сам занимался психоанализом в течение 4 лет).