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Реалика

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Почему лучшие сотрудники постоянно сходят с ума (организационный психолог: как я это чинил)

﻿﻿За последние три месяца ко мне на консультацию (организационная психология, психология ввода-вывода) пришли три практически одинаковых человека): 1- Технический директор банка проснулся в 3 часа ночи и подумал: «Мне нужно переписать весь код» (он сам занимался психоанализом в течение 4 лет).

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