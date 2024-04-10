Госкомиссия разрешила повторный пуск «Ангары-А5» с Восточного 10 апреля

Старт запланирован на 12:00 Государственная комиссия приняла решение провести первый пуск ракеты «Ангара-А5» с космодрома Восточный, который был отменен накануне, в 12:00 мск 10 апреля, рассказал журналистам представитель «Роскосмоса».
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