Госкомиссия разрешила повторный пуск «Ангары-А5» с Восточного 10 апреля

Старт запланирован на 12:00 Государственная комиссия приняла решение провести первый пуск ракеты «Ангара-А5» с космодрома Восточный, который был отменен накануне, в 12:00 мск 10 апреля, рассказал журналистам представитель «Роскосмоса».