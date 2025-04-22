Даже в Европе фанаты Овечкина потребовали правды. Скандал не стихает

А это в какой-то степени даже хорошо, что так произошло. Простые европейцы лишний раз увидели как им морочат голову, врут внаглую и скрывают реальную обстановку, касающуюся России.
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