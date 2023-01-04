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Более полуметра снега выпало на Шымбулаке

Более полуметра снега выпало на Шымбулаке

В городе выпало до 10 сантиметров снега. Сильный снегопад начался в Алматы в ночь на 4 января. По состоянию на 8:00 4 января в предгорных районах выпало 15-18 сантиметров снега, в городе - до 10 сантиметров, на Шымбулаке - до 60 сантиметров снега.

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