Более полуметра снега выпало на Шымбулаке

В городе выпало до 10 сантиметров снега. Сильный снегопад начался в Алматы в ночь на 4 января. По состоянию на 8:00 4 января в предгорных районах выпало 15-18 сантиметров снега, в городе - до 10 сантиметров, на Шымбулаке - до 60 сантиметров снега.