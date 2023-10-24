Почему на средневековых рисунках так много рыцарей, сражающихся с улитками

Объяснения два, и оба вполне логичные. Если ты увлекаешься средневековыми изображениями XIII–XIV века (ну мало ли), ты наверняка не раз задавался вопросом, почему на них так много рыцарей, сражающихся с улитками.
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