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Почему на средневековых рисунках так много рыцарей, сражающихся с улитками

Почему на средневековых рисунках так много рыцарей, сражающихся с улитками

Объяснения два, и оба вполне логичные. Если ты увлекаешься средневековыми изображениями XIII–XIV века (ну мало ли), ты наверняка не раз задавался вопросом, почему на них так много рыцарей, сражающихся с улитками.

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Комментарии
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ИА
Ирина Александровна
Спасибо за интересную статью и красивые изображения.
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