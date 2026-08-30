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Царьград

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Школьницы-палачи выполняли приказ куратора: были ли ещё жертвы?

Школьницы-палачи выполняли приказ куратора: были ли ещё жертвы?

Деревня Кабаново под Орехово-Зуевом содрогнулась от ужаса, который не укладывается в голове. 12-летний мальчик, вышедший из дома на обычную прогулку, был найден мертвым в подвале заброшенного общежития.

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