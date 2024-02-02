Номофобия: cмартфон — друг или враг?

Номофобия — зависимость от смартфона. Это когда человек паникует, если телефон недоступен. Замечали, когда люди не хотят менять или чинить свой смартфон, даже если он частично сломан? Они боятся потерять связь с миром и пропустить что-то важное.
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