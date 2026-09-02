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Захарова: Берлин придумал историю о беспилотниках, чтобы обвинить Россию

Захарова: Берлин придумал историю о беспилотниках, чтобы обвинить Россию

Германия придумала историю о беспилотниках в аэропорту Лейпцига, чтобы обвинить Россию. Об этом РИА Новости на полях Восточного экономического форума заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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