Мошенники начали атаковать студентов

Мошенники пытаются красть данные студентов с «Госуслуг» через систему Минобрнауки. Злоумышленники выдают себя за деканат — именно от реальных деканатов поступала просьба зарегистрироваться в системе перед зимней сессией.
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