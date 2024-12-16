Карелия получила новые стоматологические установки для Сегежи

Медицинская помощь станет доступнее: в Сегежском районе обновили стоматологическое оборудование В Сегежском округе Карелии установлены три новые стоматологические установки, приобретенные за счет нормированного страхового запаса.
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