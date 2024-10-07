«Петербургский дневник» публикует вторую часть комикса «Слава Самбо»

Супергероя для Петербурга нарисовал художник с Байкала Миша Васильев Сегодня в газете «Петербургский дневник» вышла вторая часть комикса «Слава Самбо», герой которого совершает подвиги благодаря своим спортивным навыкам.
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