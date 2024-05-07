В настоящее время определена компания, которая будет заниматься разработкой проекта собинской школы-интерната Источник МК Открыть "Построить современную баскетбольную школу в Собинке планируют за два года" на FiNE NEWS.
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