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Построить современную баскетбольную школу в Собинке планируют за два года

Построить современную баскетбольную школу в Собинке планируют за два года

В настоящее время определена компания, которая будет заниматься разработкой проекта собинской школы-интерната Источник МК Открыть "Построить современную баскетбольную школу в Собинке планируют за два года" на FiNE NEWS.

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